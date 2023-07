Offre d’emplois : recrutement à l’ADDPALG

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Association pour le Développement Durable des Populations Autochtones et Communautés

Locales du Gabon (ADDPALG), recrute pour une durée de trois 3 mois, quatre (4) cartographes

avec expérience et deux (2) sociologues expérimentés. Les candidatures des jeunes et femmes des

Populations Autochtones sont vivement encouragées.

Lieux de travail : Mekambo et Minvoul.

Composition du dossier : Curriculum vitæ avec photo

Pour toutes informations complémentaires, contactez-le :

Téléphone : 066626693 /077292753/ 066532846

E-mail : [email protected] /[email protected]

Date limite de candidature : au plus tard le 30 Juillet 2023.