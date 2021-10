Octobre rose: un deuxième rendez-vous de fitness réussi au ministère des Relations avec les institutions

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 23 octobre 2021, le ministère des Relations avec les Institutions constitutionnelles et des Autorités administratives indépendantes, a accueilli pour la deuxième fois consécutive, des femmes de tous horizons dans le cadre d’Octobre rose. Cette campagne de sensibilisation, de communication et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus a été l’occasion pour une centaine de femmes souhaitant connaître leur statut de santé, de prendre part à une séance de sport et de bien-être.

Pour marquer son soutien à la lutte contre les cancers féminins, la ministre d’Etat en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles et des Autorités administratives indépendantes, Denise Mekam’ne Edzidzie, a lancé le 16 octobre dernier les Rendez-vous Fitness Rose. Cette rencontre se tient précisément chaque samedi du mois d’octobre, à l’intention des femmes, dans le but de les encourager à s’édifier sur les cancers féminins, de les encourager à se faire dépister, mais aussi à s’engager pour cette cause noble.

Ce samedi 23 octobre, journée marquant l’acte 2 de ce Rendez-vous Fitness Rose, c’est un peu plus d’une centaine de femmes qui ont répondu à l’appel. Entre séance de sport, sensibilisation, témoignage, partage d’expérience et dépistage, on pourrait aisément affirmer que la rencontre a été bénéfique pour un grand nombre. « J’ai pris part à ce rendez-vous de fitness rose. L’ambiance était superbe, on a fait du sport et ça m’a fait du bien, car ça faisait longtemps que je n’en avais pas fait », s’est réjouie Espérance, une participante âgée de 27 ans.

Cette dernière a par ailleurs indiqué être ravie de connaître son état de santé en matière de cancers féminins. « Dans ma famille, il y a des antécédents de cancer. Il était donc important pour moi de savoir si j’avais d’éventuelles lésions ou anomalies au niveau du sein et de mon utérus. Dieu merci il n’en est rien », a-t-elle indiqué.



Par ailleurs, une autre activité a ponctué ce Rendez-vous Fitness Rose, il s’agit de la vaccination contre le covid-19. De nombreuses volontaires ont sauté le pas en recevant leur première dose de l’un des vaccins Sinopharm, Pfizer et Johnson & Johnson. « C’est l’élément supplémentaire de cette de cette campagne qui est menée conjointement par le ministère des Relations avec les Institutions constitutionnelles et le ministère de la Santé », a indiqué Eric Lembe, directeur de Cabinet du ministre d’Etat en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles. Rendez-vous le samedi 29 octobre prochain; dès 7 heures 30 minutes pour la clôture de cette initiative.