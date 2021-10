Octobre rose: SUNU Assurances Gabon mobilise son personnel autour de la lutte contre les cancers féminins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Comme il est désormais de tradition en ce mois d’octobre, le groupe SUNU Assurances Gabon a réuni ce vendredi 22 octobre 2021 à son siège, son personnel pour une journée de sensibilisation, de prévention, de conseil et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. La société d’assurance a ainsi encouragé ses hommes et ses femmes à s’engager concrètement autour de cette cause noble.

Depuis 2020, SUNU Assurances Gabon s’engage autour des cancers du sein et du col de l’utérus. Ce vendredi 22 octobre 2021, la société a réuni pour la deuxième année consécutive son personnel féminin et masculin pour sensibiliser, échanger et parler sur l’importance du dépistage. « Lorsqu’on est malade, on le sait, plutôt on est guéri, ce n’est pas un tabou. Faites vous dépister! C’est extrêmement important et c’est vital », a expliqué la directrice générale de SUNU Assurances IARD, Patricia Bouddhou Chavihot, plantant le décor de cette deuxième activité du genre au sein de l’entreprise.

En effet, 80% des cas positifs aux cancers féminins en guérissent grâce au dépistage, selon les spécialistes de la question. Le dépistage précoce et régulier augmente considérablement les chances de guérison. C’est donc face à cette réalité, qu’à côté de la sensibilisation, SUNU Assurances Gabon a déployé une équipe du ministère de la Santé pour assurer le dépistage gratuit à son personnel féminin

Le directeur général de SUNU Assurance Vie Gabon, Jean Constant Assi, a quant à lui rappelé que la lutte contre les cancers féminins doit être quotidienne. Il a par ailleurs invité les agents de SUNU Gabon à être « des ambassadeurs de cette noble cause auprès de l’entourage ». Après la lutte contre les cancers féminins en ce mois d’octobre, le groupe SUNU Gabon envisage d’ores et déjà de se mobiliser pour la lutte contre les cancers masculins, en novembre, lors de la campagne Novembre bleu.