Octobre Rose: Sobraga s’engage contre les cancers féminins

C’est dans l’optique de participer à la lutte contre les cancers féminins que la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) a mis en place une cellule de dépistage gratuit au sein de son infirmerie sise à Owendo. Le but étant de coller à l’actualité d’Octobre Rose qui place le « dépistage comme le geste barrière » par excellence contre les cancers du sein et du col de l’utérus . Une implication dans la sensibilisation qui s’accompagne d’une fourniture en matériels pour les femmes atteintes.

À l’instar de plusieurs entités publiques et privées, l’entreprise citoyenne Sobraga a répondu à l’appel à la solidarité lancé conjointement par le ministère de la Santé et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) au premier rang dans la lutte contre les cancers féminins. Pour ce faire, la filiale du groupe industriel français Castel a mis à contribution son infirmerie dans le but de faciliter le dépistage de toutes les femmes volontaires, tous horizons confondus. Une initiative louable qui permettra aussi d’amplifier la sensibilisation autour de ces pathologies.

A ce propos, le Chef de Service Administration du personnel a rappelé l’intérêt d’une telle action solidaire. « Cette année, vu le contexte de la Covid-19 et avec le soutien de la FSBO, le dépistage se fait à notre infirmerie du 21 au 23 octobre 2020. Nous prévoyons de dépister environ 126 femmes en 2020. C’est la raison pour laquelle, nous encourageons l’ensemble de nos collaboratrices à participer massivement à cette campagne d’Octobre Rose. Car, il est de notre responsabilité de sensibiliser le plus grand nombre afin d’encourager le dépistage et sauver des vies », a indiqué Mireille Patricia Nze Bekale Epouse Niang

Cette action riche de sens rappelle l’intérêt que porte le leader de la brasserie au Gabon à l’égard des femmes ainsi que d’autres couches faibles de la nation. En outre,la Sobraga envisage d’élargir son soutien dans la sensibilisation en y adjoignant des dons matériels aux structures d’accueil pour femmes atteintes de cancers. Pour rappel, Sobraga a, depuis l’année 2018, produit une édition spéciale de 3 millions de bouteilles d’eau Andza avec une étiquette spéciale, pour une sensibilisation du grand public sur l’étendue du territoire.

A cela s’ajoute la participation de l’ensemble du personnel féminin de Sobraga au Fitness Rose de Libreville depuis 2017. Ainsi qu’une dotation mensuelle de 200 packs d’eau de 1,5 litre à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) destinée à la maison d’Alice qui offre un séjour temporaire aux femmes atteintes de cancer pour un nombre de 14.400 bouteilles distribuées d’une valeur d’environ 6.600.000Fcfa sont distribuées.