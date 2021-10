Octobre rose: sensibilisation par le fitness au ministère des Relations avec les institutions

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la Campagne de sensibilisation aux cancers féminins dite Octobre rose, la ministre d’Etat en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles et des Autorités administratives indépendantes, Denise Mekam’ne Edzidzie, a lancé le 16 octobre dernier les Rendez-vous Fitness Rose. L’initiative s’étendra jusqu’à la fin du mois d’octobre pour permettre à un grand nombre de femmes d’en bénéficier.

A l’instar de nombreux départements ministériels ayant répondu à l’appel du ministère de la Santé, le ministère des Relations avec les Institutions constitutionnelles et des Autorités administratives indépendantes, a mobilisé à son tour ses employés. Denise Mekam’ne Edzidzie, la responsable de ce département ministériel, a encouragé son personnel féminin à s’informer davantage sur les cancers du sein et du col de l’utérus.

En effet, pour cette première journée, elles étaient plus d’une cinquantaine de femmes employées au ministère à être édifiées sur les facteurs de risque, les causes, les manifestations cliniques des cancers du sein et du col utérin. Une phase de dépistage a notamment permis à ces dernières de connaître leur statut de santé en matière desdits cancers, les plus récurents chez la femme. Denise Mekam’ne Edzidzie a précisé que l’activité est ouverte aux femmes qui ne sont pas employées dans son ministère. « Cette activité est ouverte aux femmes de l’extérieur, celles qui voudraient bien s’associer », a rassuré le membre du gouvernement.



Il est à noter que Le RDV Fitness Rose s’étendra jusqu’à la fin du mois d’Octobre. Il se tiendra plus précisément les samedi 22 et 29 octobre prochain. Cette rencontre a été marquée par la présence du ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong qui a tenu à apporter un soutien à cette initiative en mobilisant des équipes de terrain.