Octobre Rose: plus de 12 000 personnes sensibilisées aux cancers féminins en 1 semaine

La campagne de prévention et de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l’utérus dite Octobre Rose, a déjà livré un premier bilan assez optimiste depuis son lancement le 1er octobre dernier. En effet, les données statistiques du programme national de prévention et contrôle des cancers indiquent qu’à ce jour, 12 342 personnes ont déjà été sensibilisées.

Depuis 2014 au Gabon à l’instar de nombreux pays, le mois d’octobre est ponctué par la campagne de prévention, d’information et de sensibilisation aux cancers féminins. Initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), ladite campagne a déjà mobilisé les principales structures de santé publiques du pays, institutions et entreprises, pour renforcer la portée de ce programme.

En effet, les données statistiques du programme national de prévention et contrôle des cancers datant de ce 8 octobre 2020 font état de 12 342 personnes sensibilisées aux cancers du sein et du col de l’utérus, soit 3385 hommes pour 8957 femmes. 2187 femmes se sont fait dépister et sont désormais fixées sur leur état de santé par rapport à ces types de cancer. 75 femmes ont pu être transférées dans des centres de santé pour traitement.

Pour rappel, depuis la première édition d’Octobre Rose, la FSBO via son programme Agir contre le cancer rapporte que 436 617 femmes ont été informées sur les cancers féminins. 66 980 femmes ont été dépistées pour les cancers du sein et du col de l’utérus et 249 prestataires de santé ont été formés.