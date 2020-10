Octobre Rose: Minlama Mintogo et Gabon Athlétisme Club sensibilisent au dépistage des cancers féminins

C’est sous le parrainage du président de l’Observatoire national de la démocratie, Dieudonné Minlama Mintogo que s’est effectué le 18 octobre dernier le lancement des activités de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l’utérus initiées par l’association Gabon Athlétisme Club (GBAC). Un événement qui a consisté en la sensibilisation de la gente féminine à travers le sport.

Conscient de ce que la lutte contre les cancers du sein et du col utérin passe notamment par la sensibilisation et le dépistage précoce et régulier, Dieudonné Minlama Mintogo a tenu à apporter son soutien à l’action menée par la GBAC, dont il est le président d’honneur. Une action qui s’inscrit dans la droite ligne de la lutte insufflée par le ministère de la Santé avec le concours de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO).

Pour ce faire, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 et Gabon Athlétisme Club misent sur le sport, vecteur de bien-être. « C’est une idée portée par des jeunes Gabonais qui à travers le sport ont décidé de sensibiliser les femmes sur le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus. Je trouve que c’est très important car les femmes sont nos mères, nos épouses, nos soeurs, nos collègues (…) C’est pour cette raison que j’ai accepté d’accompagner le club GBAC dans cette initiative », a expliqué Dieudonné Minlama.

À en croire l’acteur politique, cette séance de sport et de sensibilisation qui s’est tenue du côté du stade d’Angondjé est la première d’une série d’autres actions qui vont se poursuivre « dans d’autres localités » du pays. Occasion pour les femmes de recevoir des conseils et enseignements sur les différents moyens de lutte contre les cancers. On note, la prise en compte d’une mammographie tous les deux ans, la réduction de la consommation d’alcool, une activité physique régulière, le refus de la cigarette, entre autres.