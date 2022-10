Octobre rose: Medevac en campagne de prévention des cancers féminins à la Dette

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la campagne Octobre rose, 24/7 assistance Medevac a procédé à la sensibilisation du personnel féminin de la direction générale de la Dette sur les risques liés aux cancers féminins. En plus de la sensibilisation, cette journée a permis aux femmes de cette administration d’être dépistées.

Les femmes de la direction générale de la Dette ne sont pas restées en marge de la 9ème édition de la campagne de sensibilisation et dépistage Octobre rose et pour cause le programme Medevac a organisé une journée d’édification sur la découverte tardive des cancers féminins. Le cancer féminin étant une préoccupation majeure dudit programme.

Maurice Pebadi Engandzas, Ceo 24/7 © GMT

Pour le La lutte contre les infections liées au cancer du col de l’utérus et du sein chez la femme demeure véritablement un problème de santé publique vu du constat fait par Medevac ‹‹ Nous qui gérons les évacuations sanitaires du Gabon depuis une quinzaine d’année, l’infection du cancer couvre environ 30 des cas d’évacuation à l’extèrieur ›› à souligné Maurice Pebadi Engandzas, Ceo 24/7.

Fernand Ngoussi Mayangah, Directeur général de la Dette et Maurice Pebadi Engandzas, Ceo 24/7 Assistance aux côtés de participants © D.R.

Au cours de cette rencontre, le directeur général de la Dette est revenu sur l’engagement du couple présidentiel dans cette lutte contre cette pathologie. ‹‹ soucieux du bien de ces collaborateurs, il faut rappeler à chacun que le dépistage sauve des vies ›› a indiqué Fernand Ngoussi Mayangah

Pour rappel, 24/7 assistance Medevac est un programme complémentaire apporté au garantie de base de l’assureur public, qui est un écosystème créé pour mieux gérer les facteurs risque maladies telles que le cancer.