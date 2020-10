Octobre Rose: l’OPRAG lance le «Jeudi Rose» pour intensifier la sensibilisation autour des cancers féminins

C’est dans l’optique de participer de manière significative à la campagne « Octobre Rose » que l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), Gabon Port Management (GPM) et les Douanes gabonaises en partenariat avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba ont lancé la campagne « Jeudi Rose ». Il s’agit pour ces entreprises d’intensifier la sensibilisation autour des cancers féminins afin de susciter l’engouement des femmes résidentes de la zone portuaire.

Au Gabon, la 7ème édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins baptisée « Octobre Rose » connaît un engouement important avec l’implication des acteurs économiques qui ont décidé de se joindre à cette noble cause défendue par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba depuis 2013. A cet effet, l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), Gabon Port Management (GPM) et les Douanes gabonaises ont initié la journée dénommée « Jeudi Rose ». Le but étant de sensibiliser le maximum de personnes tous les jeudis de ce mois sur les questions relatives aux cancers féminins dont principalement les cancers du sein et du col de l’utérus.

Pour Christiane Ebang Asseko, conseiller du Directeur Général de l’OPRAG, cette initiative louable est une façon de booster l’action du ministère de la Santé et de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, dans la sensibilisation et l’incitation massive au dépistage qui constitue à ce jour « le geste barrière contre les cancers ». A ce propos, le jeudi 8 octobre 2020 a marqué la deuxième journée de ladite campagne avec pour activités principales « la projection d’un film documentaire, la distribution des kits, mais aussi la remise symbolique des écharpes roses aux auxiliaires de commandement par Madame le Maire », précise le communiqué de l’OPRAG parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Occasion pour l’édile de la commune d’Owendo d’une nouvelle fois attirer l’attention des populations sur la nécessité de se faire dépister à temps pour une prise en charge optimale. « Le dépistage est un geste qui sauve, plus tôt on se fait dépister, plus tôt on en guérit », a déclaré madame Jeanne Mbagou. Par la suite, Ulysse Minkobame, médecin spécialiste a animé un atelier sur les causes et les conséquences de ces pathologies. Pour rappel, c’est le Directeur général de l’Office des Ports et Rades du Gabon Apollinaire Alassa qui avait lancé la campagne « Jeudi Rose », le jeudi 01 octobre dernier. Le rendez-vous est donc pris pour le jeudi 15 à l’esplanade des Douanes où sera aménagé un espace de sensibilisation et le dépistage à l’infirmerie OPRAG du 26 au 30 Octobre 2020.