Octobre Rose: les jeunes de Nzeng-Ayong en campagne de sensibilisation contre les cancers féminins

Sensibiliser les hommes et les femmes de Nzeng-Ayong sur les cancers féminins, lutter contre cette faucheuse qui fait des ravages au Gabon, entre autres. Tels étaient les principaux objectifs de la mobilisation de ce dimanche 25 octobre 2020, des jeunes de l’association Obangame en collaboration avec l’église évangélique du Gabon dans le cadre du concept dénommé Ruban Rose Nzeng 2020. Une initiative louable grâce à laquelle près de 1000 personnes ont pu être sensibilisées aux cancers du sein et du col de l’utérus.

Dans le cadre de la campagne d’information, de prévention et de dépistage des cancers féminins dite Octobre Rose, les jeunes du quartier Nzeng-Ayong et les zones périphériques, dans le 6ème arrondissement de Libreville, sont allés au front pour sensibiliser les populations. Une action noble et louable qui vient conjuguer avec les efforts de lutte menés à ce jour par les autorités sanitaires, en tête desquelles le ministère de la Santé.

En effet, ils étaient près de 172 jeunes à se mobiliser et se déployer à travers les différentes artères et rues de Nzeng-Ayong. À l’issue de cette journée près de 1000 hommes et femmes ont pu être édifiés sur l’importance du dépistage précoce et régulier des cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi que leurs différents facteurs de risque. On parle de 137 hommes de moins de 25 ans, 582 femmes de moins de 25 ans, 139 hommes de plus de 25 ans.

Pour rappel, 80% des cancers féminins sont traités et guéris efficacement si le diagnostic est fait précocement. A en croire le ministère de la Santé, le Gabon, à l’instar d’autres pays africains, paye un lourd tribut au regard de l’incidence globale des cancers du sein et du col de l’utérus qui sont respectivement de 10,7% et 9,3% selon les chiffres de l’Observatoire global des cancers (Globocan) de 2018.