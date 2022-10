Octobre rose: le personnel du ministère du Pétrole sensibilisé sur les cancers féminins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la campagne Octobre rose, les agents du ministère du Pétrole et du gaz ont procédé ce vendredi 28 octobre 2022 à la sensibilisation du personnel féminin sur les risques liés aux cancers féminins. En plus de la sensibilisation, cette journée a permis aux femmes de cette administration d’être dépistées.

Le personnel du ministère du Pétrole et du gaz n’est pas resté en marge de la 9ème édition de la campagne de sensibilisation et dépistage Octobre rose et pour cause ces derniers ont organisé une journée d’édification sur la découverte tardive des cancers féminins. Le cancer féminin étant une préoccupation majeure faisant chaque année des milliers de victimes.

Le ministre du Pétrole Vincent de Paul Massassa s’adressant au personnel féminin @ D.R.

Pour les agents du ministère du Pétrole et du gaz, la lutte contre les infections liées au cancer du col de l’utérus et du sein chez la femme demeure véritablement un problème de santé publique. « Pour que les femmes soient motivées à se faire dépister il faut que les hommes soient derrières mais en même temps il faut accompagner les hommes car le cancer des seins ne concerne pas que les femmes. Il revient à chacun de prendre à cœur ce combat afin que plus vite la maladie est détectée plus vite la personne est prise en charge » a déclaré le secrétaire général dudit ministère, Nestor Ayi Andome.

Démarche de prévention contre les risques de cancers du sein et du col de l’utérus, la sensibilisation a prouvé qu’elle était l’un des moyens efficaces pour lutter contre les cancers féminins. Lancée il y a 9 ans au Gabon par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) en collaboration avec le ministère de la Santé, la campagne de sensibilisation a pris une ampleur sans précédent. Désormais Octobre Rose est un rendez-vous annuel de mobilisation nationale, grâce notamment au nombre croissant d’acteurs engagés dans la lutte contre les cancers féminins.