Octobre rose: le personnel de la CDC sensibilisé sur les cancers féminins

Le vendredi 29 octobre 2022, le siège de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon (CDC) sis à l’Immeuble Phoenix a servi de cadre à une séance de sensibilisation du personnel féminin de cette institution financière sur les risques liés aux cancers féminins. Organisée en partenariat avec la société de droit Sud-africain, 24/7 Assistance, cette rencontre était l’occasion de sensibiliser mais surtout d’exhorter ces dernières à se faire dépister.

C’est en présence du secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon, Jean Blaise Ipedissy, que s’est déroulée cette session de sensibilisation sur les cancers féminins. Une rencontre à destination des femmes de l’institution financière organisée dans le cadre de la 9ème édition de la campagne de sensibilisation et dépistage Octobre rose.

Le cancer féminin étant une préoccupation majeure du programme Medevac développé par 24/7 Assistance, la gente féminine et même masculine ont pu être édifiées sur les causes du développement de ce type de pathologie. Il faut souligner que certains facteurs peuvent augmenter le risque de cancer notamment l’âge, les antécédents familiaux, des influences hormonales ou encore l’alcool et le tabac.

Pour le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon, cette séance de sensibilisation tombe à point nommé. « C’est important de savoir que le cancer n’a pas pour causes que celles qui sont présentées par les médecins mais qu’il existe d’autres causes en amont et le comportement personnel peut diminuer les facteurs de risque », a indiqué Jean Blaise Ipedissy.