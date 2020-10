Octobre Rose: lancement de la campagne de dépistage à Kango par Dr. Guy Patrick Obiang Ndong

C’était ce samedi 10 octobre 2020 que le ministre de Santé, le docteur Guy Patrick Obiang Ndong, accompagné des équipes de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) en tête desquelles sa vice-présidente Simone Mensah, a effectué le lancement de la campagne itinérante Octobre Rose, dans le département du Komo-Kango. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de garantir à tous les Gabonais quelle que soit leur localité, un accès aux soins.

Après Libreville puis la zone économique spéciale de Nkok, c’était au tour de la ville de Kango, dans la partie ouest de la province de l’Estuaire, d’accueillir les délégations du ministère de la Santé et de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Une visite qui a pour objectif de renforcer les actions de dépistage et de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l’utérus dans le pays.

« Nous somme aujourd’hui à Kango pour lancer la caravane itinérante Octobre Rose avec les camions mobiles qui se rendront dans les différents départements du pays pour pouvoir faire le dépistage », a indiqué Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Occasion pour ce dernier de rappeler l’importance que revêt cette campagne aux yeux de l’exécutif.

« Tous les Gabonais quelle que soit leur localité doivent bénéficier de l’accès aux soins », a rappelé Guy Patrick Obiang Ndong faisant référence aux propos du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba sur sa politique de santé. Il poursuit en ajoutant que, « lors des interventions sanitaires en termes de caravane et campagne, nous ne devons pas uniquement nous limiter à Libreville. Il faudrait qu’on puisse se rendre dans d’autres départements pour pouvoir mener des actions de sensibilisation parce que dans ces départements il y a aussi des Gabonais qui y vivent ».

Une actions salvatrice qui permettra aux populations environnantes, en l’occurrence les femmes, de se faire dépister gratuitement au sein du centre médical de Kango, la structure de santé retenue pour l’occasion, et connaître enfin leur état de santé en matière de cancers du sein et du col utérin.