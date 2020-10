Octobre Rose: la caravane de sensibilisation et de dépistage aux cancers féminins débarque à Fougamou

Les équipes de la caravane itinérante d’Octobre Rose organisée par le ministère de la Santé pour sillonner tout le pays, ont déferlé sur Fougamou, chef lieu du département de Tsamba-Magotsi. Une mission qui a permis à 26 femmes de bénéficier d’un dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

Après Essassa, Ekouk, et Bifoun, c’était au tour des populations de Fougamou de bénéficier des prestations de la caravane mobile de cette 7ème édition d’Octobre Rose lancée le 19 octobre dernier par le ministère de la Santé. Objectif, sensibiliser les populations des zones rurales, dépister toutes les femmes éligibles, entre autres.

En effet, le rapport d’une journée d’activité de la caravane itinérante dispose que 26 femmes au total ont pu se faire dépister gratuitement aux cancers du sein et du col de l’utérus. A l’issue de cette journée, 3 cas suspects ont été relevés et transférés dans des centres de santé, dont 1 femme pour suspission de lésions cancéreuses et 2 femmes pour suspicion de cancer du sein.

Par ailleurs, ladite campagne de dépistage et de sensibilisation a permis à la population de bénéficier des prestations de santé en vue de prévenir d’autres types de pathologies non moins importantes. In fine 5 femmes ont été orientées vers un médecin pour hypertension et hypotension.