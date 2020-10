Octobre rose: Jean Fidèle Otandault en visite des équipes en charge du dépistage

Dans le cadre de la campagne nationale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a tenu à apporter son soutien à l’équipe médicale en charge du dépistage dans cette partie du pays. Au cours de cette campagne, il s’agira de sensibiliser, prévenir et détecter les cancers du sein et du col de l’utérus par le dépistage.

Instituée depuis 2013 par la FSBO, la campagne Octobre rose bat actuellement son plein dans la capitale économique. C’est donc pour se rendre compte du déroulement de cette opération mais surtout apporter son soutien à l’équipe médicale mobilisée pour l’occasion que l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics est allé au contact des membres de ladite équipe.

Reçu par Mylène Bia, point focal octobre rose dans la province de l’Ogooué-Maritime,par ailleurs responsable du centre de santé maternelle et infantile, Jean Fidèle Otandault a pu visiter les membres l’équipe chargée du dépistage du cancer du sein. En effet, dans le souci de dépister le maximum de femmes, ladite équipe s’installe par alternance dans chaque arrondissement. Le lundi 26 octobre étant installé à la mairie du deuxième arrondissement, l’honorable député de cette circonscription a donc tenu à honorer cette équipe qui chaque jour reçoit des dizaines de femmes.

Par ailleurs, après cette descente, Jean Fidèle Otandault, accompagné de la responsable du centre de santé maternelle et infantile de Port-Gentil, est allé s’imprégner des travaux de réfection de cette structure hospitalière de proximité. Profitant de cette occasion, il a tenu à apporter sa modeste contribution pour la poursuite des travaux de réfection du bâtiment abritant ledit centre de santé.