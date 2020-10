Octobre Rose: Guy Patrick Obiang Ndong lance la campagne de dépistage à Nkok

C’est le samedi 10 octobre 2020 que le ministre de la santé s’est rendu, en compagnie de la Vice-Présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba à la zone économique à régime spécial de Nkok. Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Simone Mensah ont à cet effet, effectué le lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins baptisée « Octobre Rose ».

Après Libreville qui depuis le 1er octobre dernier, rythme au tambour de la campagne « Octobre Rose », c’était au tour de la commune de Ntoum d’accueillir les délégations du ministère de la santé et de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO). Pour ce faire, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et la vice-présidente de la FSBO ont procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins dans la commune de Ntoum précisément à la zone économique à régime spécial de Nkok.

Occasion pour la première autorité de la santé de rappeler la portée de cette campagne pour toutes les populations. « Pour la 7e édition de la campagne Octobre Rose, nous avons jugé utile d’impliquer fortement le secteur privé. Nous sommes satisfaits aujourd’hui que la zone économique spéciale de Nkok s’est appropriée cette campagne Octobre Rose. C’est une zone qui a un potentiel avec sensiblement 4000 travailleurs et la population environnante qui est autour de 10.000 âmes » a souligné le Ministre de la Santé

Présente en qualité de partenaire clé du ministère de tutelle dans la lutte contre les cancers, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a, à travers sa vice-présidente, loué l’implication des dirigeants de la zone économique à régime spécial de Nkok. « Les sociétés sont en demande de dépistage pour leurs personnels. C’est une petite victoire que nous saluons. Et nous espérons qu’il y aura encore plus d’adhésion dans le futur. La collaboration avec le ministère de la santé est au meilleur niveau . En somme, tout le monde est engagé dans la lutte contre les cancers féminins » , a déclaré Simone Mensah.

Il va sans dire que les populations environnantes et les personnels féminins des entreprises installées au sein de la Zone économique à régime spécial pourront désormais se faire dépister gratuitement sur place. Un geste salvateur pour bon nombre de femmes qui ont pu guérir des cancers. Faut-il rappeler que pour cette 7ème édition d’Octobre Rose, le curseur a été placé sur le thème c’est « Le dépistage le geste barrière contre le cancer » ? La caravane devrait se déporter dans d’autres localités très rapidement.