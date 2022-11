Octobre rose: Enami Shop en vente privée au profit de la lutte contre les cancers féminins

Ecouter cet article Ecouter cet article

En droite ligne de la 9ème édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins dénommée « Octobre rose », Enami Shop a emboîté le pas. La structure a invité ses plus fidèles clients à la vente privée qu’elle a organisé le dimanche 30 octobre dernier et dont une partie des bénéfices sera reversée à l’ONG Osons triompher qui œuvre pour la lutte contre le cancer du sein.

Démarche de prévention contre les risques de cancers du sein et du col de l’utérus, la sensibilisation a prouvé qu’elle était l’un des moyens efficaces pour lutter contre les cancers féminins. À cet effet, la structure Enami Shop a convié ses plus fidèles clientes à une vente flash et d’une journée de sensibilisation aux cancers féminins.

Vente privée au profit de la lutte contre les cancers féminins organisée par Enami Shop © GMT

Elles étaient en effet plus d’une trentaine de femmes à prendre part à cette opération à l’occasion de la clôture de la campagne d’Octobre rose. Laquelle a vu la participation de Kathy Nkolo, sage-femme et responsable de la clinique Welcome de Port-Gentil, venue apporter son expertise médicale. Une partie des ventes générées au cours de cette journée sera reversée à l’ONG Osons triompher acteur majeur de la lutte contre les cancers du sein et du col utérin. Au terme de la journée, les responsables n’ont pas manqué de rappeler la poursuite du combat contre les cancers avec celui de la prostate chez les hommes mis en avant au cours du « Novembre bleu ».

Lancée il y a 9 ans au Gabon par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) en collaboration avec le ministère de la Santé, la campagne de sensibilisation a pris une ampleur sans précédent. Désormais Octobre Rose est un rendez-vous annuel de mobilisation nationale, grâce notamment au nombre croissant d’acteurs engagés dans la lutte contre les cancers féminins.