Octobre Rose: des kits de dépistage VIH remis au PNPCC par le PNLIST

Ce jeudi 08 octobre 2020 le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé la cérémonie de remise de kits de dépistage du VIH au Programme de prévention et de contrôle des cancers (PNPCC) offerts par le Programme national de lutte contre les IST et le VIH-SIDA (PNLIST/VIH-SIDA). Le but étant de permettre aux femmes venues se faire dépister pour les cancers féminins de connaître également leur statut sérologique.

C’est dans le cadre de la prise en charge intégrée et de la mutualisation des ressources que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a coordonné, le Jeudi 8 octobre dernier, la cérémonie de remise de kits de dépistage VIH pour le compte de la campagne de sensibilisation et de dépistage « Octobre Rose ». Réceptionné par le Dr. Nathalie Ambounda Ledaga, Directrice du programme de prévention et de contrôle des cancers (PNPCC), cet important don émane du Programme national de lutte contre les IST et le VIH-SIDA (PNLIST/VIH-SIDA).

Occasion pour la Directrice du PNLIST/VIH-SIDA de témoigner son attachement à la campagne « Octobre Rose » défendue par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba sur le plan national. « Le PNLIST/VIH-SIDA ne saurait rester en marge de la lutte contre les cancers féminins étant donné que ceux-ci touchent une grande proportion des femmes vivant avec le VIH » a indiqué le Dr. Raïssa Okouyi Ndong Assapi.

Par ailleurs, il convient de préciser que ces kits de dépistage du VIH désormais entre les mains du PNPCC serviront aux équipes médicales chargées de réaliser les dépistages du sein et du col de l’utérus notamment le Frottis cervico-vaginaux (FCV), d’en profiter pour effectuer des tests de diagnostic rapide du VIH. Cette opération de dépistage couplé se déroulera tout le long de ce mois d’octobre consacré aux cancers féminins. Vivement que la gente féminine se rue vers les centres agréés « Octobre Rose ».