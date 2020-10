Octobre rose: «Check Yourself», une application pour s’auto-dépister au cancer de sein

C’est une application numérique lancée il y a plusieurs années par l’association Keep a Breast, dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de prévention contre les cancers féminins dite Octobre Rose. Son objectif est d’encourager l’auto-palpation des seins et la bonne gestuelle pour intensifier la lutte contre le cancer du sein.

Conscient de ce que 80% des cancers féminins peuvent être guéris grâce au dépistage précoce et régulier, comme l’expliquent les experts de la question, l’idée derrière « Check Yourself », une application innovante, est d’apprendre aux femmes à correctement s’auto-palper les seins pour déceler seule, les premiers symptômes de la maladie.

« Notre objectif est d’informer et d’éduquer. Nous sommes constamment à la recherche de moyens novateurs pour atteindre le maximum de personnes partout dans le monde », a laissé entendre la présidente de Keep a Breast, Maritxu Darrigrand.

En effet les paramètres intégrés permettent de programmer chaque mois des rappels pour ne pas oublier d’effectuer son test, même après la campagne Octobre Rose. selon des chiffres, 40 % des cancers du sein diagnostiqués sont aujourd’hui détectés par l’auto-palpation. Check Yourself est disponible sur Apple Store et Android.

Pour rappel, des données fortement relayées par le ministère de la Santé et de la Famille datant de 2013, rapportent que plus de 400 décès au Gabon par an sont dus aux cancers féminins. Soit 52% des cas de cancer du sein, et 36% pour le cancer du col de l’utérus. D’après la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), engagée dans la lutte contre les cancers depuis 2013, 80% des cancers du sein et du col de l’utérus peuvent être guéris grâce au dépistage précoce.