Octobre Rose: CECA-GADIS se mobilise pour la campagne de dépistage des cancers féminins

A l’instar de nombreuses entreprises mobilisées pour renforcer les résultats de la campagne de sensibilisation et de prévention contre les cancers du sein et du col de l’utérus, dite Octobre Rose, le groupe CECA-GADIS a décidé de se mobiliser. En effet, ce jeudi 8 octobre 2020, la société agroalimentaire a lancé dans son magasin dit Géant Ckdo, une opération d’information et de dépistage, au bénéfice de son personnel et de sa clientèle.

Le Groupe CECA-GADIS veut jouer sa partition dans la campagne de lutte, d’information et de sensibilisation aux cancers du sein et du col utérin, Octobre Rose, organisée par le ministère de la Santé avec le concours de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO). C’est dans ce cadre que Jean-Bernard Boumah, directeur général exécutif du groupe, a procédé au lancement d’une opération de dépistage des cancers féminins. Laquelle se tiendra dans leurs différents magasins de vente.

Lors de son intervention, il a tenu à indiquer que le lancement de cette campagne s’inscrivait dans la volonté de l’entreprise de participer de manière efficiente à la sensibilisation contre ces pathologies qui continuent de faire des victimes chez les femmes. « C’est pour sensibiliser l’ensemble de notre personnel féminin. Mais également donner à l’ensemble des Gabonaises qui viennent dans nos magasins de vente cette opportunité qu’offre la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille pour la détection des cancers féminins », a expliqué Jean-Bernard Boumah.

Il convient par ailleurs de souligner que cette action vient en relai à la FSBO. Laquelle a décidé, en raison des restrictions imposées à la Covid-19 « d’apporter le dépistage au plus près des citoyennes », en installant dans près de 40 entreprises et institutions partenaires des unités de dépistage.