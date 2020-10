Octobre Rose: caravane mobile vers l’intérieur du pays à compter de lundi prochain

Déjà entamée dans la province de l’Estuaire notamment à Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum, la caravane itinérante baptisée « Octobre Rose » sillonnera à compter du lundi 19 octobre prochain. Selon le programme arrêté par le ministère de la Santé, la poursuite de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins se fera en 3 départs de camions spécialisés qui couvriront la quasi totalité des chefs-lieux provinciaux.

La 7ème édition de la campagne de lutte contre les cancers féminins aura décidément une ampleur jamais connue au Gabon. En effet, célébrée depuis 2013 sous l’égide de la première dame Sylvia Bongo Ondimba, cette campagne internationale qui vise à sensibiliser et à diagnostiquer par le dépistage, principalement les femmes, va désormais s’étendre sur toute l’étendue du territoire. Et ce, d’autant plus que les cancers du sein et du col de l’utérus ne sont pas réservés qu’aux populations citadines.

A cet effet, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé par un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que « la caravane itinérante Octobre rose va sillonner l’intérieur du pays à partir du 19 octobre jusqu’au 26 octobre 2020 », est-il clairement indiqué sur ladite note. Pour ce faire, un programme de déploiement de spécialistes des pathologies susmentionnées a été défini.

Pour ce qui est du départ 1 prévu le lundi 19 octobre prochain, la caravane mobile sillonnera respectivement Essassa, Ekouk, Bifoun, Fougamou, Ndendé, Lebamba et Mayoumba. Et ce , du 19 au 26 octobre. Soit un jour par localité. Même scénario pour le départ 2 qui parcourra les localités de Ndjole, Ovan, Sam, Ebeigne, Awoua et enfin Minvoul. Et ce du 19 au 24 octobre 2020. Quant au camion du départ 3 qui partira le 22 octobre de Lastourville, il traversera les localités de Ngouoni, Akiéni entre le vendredi 23 et le samedi 24 octobre avant de s’achever à Leconi et Franceville le lundi 26 octobre 2020.

Pour information, cette édition 2020 de la caravane itinérante Octobre Rose aura la particularité de permettre le dépistage d’autres pathologies non moins importantes. « La lutte intégrée choisie pour cette année donnera lieu à la prise en compte des autres pathologies telles que le diabète, l’hypertension artérielle, le paludisme, la vaccination des enfants », a précisé le ministère de la Santé. Une initiative qui ne manquera pas d’être saluée par les populations concernées très souvent accablées par la faible qualité de l’offre de soins à l’intérieur du pays.