Octobre Rose: BGFIBank Gabon engagée dans la lutte contre les cancers féminins

C’est dans le cadre de la 7ème édition de la campagne de sensibilisation mondiale « Octobre Rose » que la BGFIBank Gabon a récemment lancé une vaste campagne d’information et de sensibilisation à l’endroit de sa clientèle. Pour ce faire, le leader du secteur bancaire au Gabon procède à la distribution de gadgets au nombre desquels des rubans roses et des plaquettes énumérant les différents centres de dépistage agréés pour le dépistage et la prise en charge des femmes atteintes et suspectées de l’être.

Entreprise à fort engagement sociétal, la BGFI Bank vient, une fois de plus, de le mettre en exergue en s’engageant dans la lutte contre les cancers féminins qui chaque jour ruinent les rêves de plusieurs femmes dans le monde et particulièrement au Gabon. A cet effet, une campagne de sensibilisation et d’information, en lien étroit avec la célébration de la 7ème édition du programme « Octobre Rose », est menée au sein de toutes les agences du groupe bancaire, afin d’interpeller le plus grand nombre sur les enjeux vitaux autour de la prise en charge des pathologies tels les cancers du sein et de l’utérus.

A ce propos, le 1er établissement bancaire de la sous-région, a initié une série de distributions de gadgets et outils didactiques à ses clients. Il s’agit entre autres des rubans roses, symbole de la lutte contre les cancers féminins, et de plaquettes énumérant les différents centres de dépistage agréés au Gabon. L’objectif visé étant d’attirer l’attention des femmes sur le dépistage et même des hommes désireux de voir leurs femmes en bonne santé. Un simple test qui permet de diagnostiquer et de prendre en charge immédiatement ces dames avant que les cancers aient atteint des stades critiques.

Occasion pour le directeur général de BGFIBank Gabon de rappeler la portée de cette action solidaire envers la gente féminine. « Il est important que BGFIBank Gabon communique et sensibilise sur des causes aussi importantes que le cancer, surtout en ces temps de crise sanitaire qui a inéluctablement freiné les dépistages des patients. Nous sommes tous concernés par Octobre Rose et en tant qu’acteur économique, notre mission est aussi celle-là : conscientiser le plus grand nombre sur des réflexes, des comportements permettant de sauver des vies. C’est notre Responsabilité Sociétale », a indiqué Loukoumanou Waïdi.