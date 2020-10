Octobre Rose: 33 femmes dépistées et sensibilisées à Essassa

Le ministère de la Santé a livré les premiers rapports de la caravane itinérante Octobre rose initiée ce lundi 19 octobre 2020, pour atteindre les populations de l’intérieur du pays. Ce sont les femmes d’Essassa, dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum, qui ont pu bénéficier des premiers services de santé mis en place à travers les caravanes mobiles déployées à travers le pays.

Le Gabon renforce ses efforts de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus. Le ministère de la Santé, avec le concours de la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a mis en place, dans le cadre de la campagne dite Octobre Rose, une caravane itinérante vers l’intérieur du pays. Objectif, atteindre les femmes de la zone rurale en matière de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus (DPCSC).

Ainsi, selon le rapport d’étape du départ 1 de la caravane itinérante axe Libreville-Mayumba, dévoilé par le ministère de la Santé et parvenu à Gabon Media Time, ce sont les populations d’Essassa qui ont bénéficié des premières prestations. Ledit rapport fait état d’un total de 33 femmes qui ont pu bénéficier du dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

Au nombre de celles-ci, 5 cas critiques ont pu être relevés et référés dans des centres de santé, dont 4 femmes pour suspicion de cancer du col utérin et 1 femme pour suspicion de cancer du sein. À noter que ces 33 femmes ont notamment pu bénéficier d’une moustiquaire imprégnée chacune, afin de prévenir le paludisme, l’une des principales causes de mortalité au Gabon.

D’autres prestations de santé allant dans le but de prévenir d’autres pathologies non moins importantes ont été de mise. Il s’agit pour le cas d’Essassa, de la prise de la tension artérielle, et de la vaccination des enfants contre la tuberculose, la fièvre jaune, la poliomyélite, la rougeole, entre autres.