Octobre Rose: 29 femmes dépistées et sensibilisées à Bifoun

Le ministère de la Santé, en collaboration avec le programme national de prévention et de contrôle des cancers, a livré le rapport d’activité de la caravane itinérante Octobre rose initiée la semaine écoulée dans la ville de Bifoun, dans la province du Moyen-Ogooué. Ainsi, ce sont 29 femmes au total qui ont pu bénéficier d’un dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, dont le but est de réduire significativement l’incidence de ce fléau.

Ce rapport constitue l’étape 3 du départ 1. Lequel est censé couvrir l’axe Libreville-Mayoumba de la Caravane itinérante Octobre Rose lancée dans l’arrière pays pour atteindre les femmes de la zone rurale en matière de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus (DPCSC).

Au terme d’une journée d’activité au centre de santé de Bifoun, petite bourgade dans le département d’Abanga-Bigné dans le Moyen-Ogooué, 29 femmes au total avaient pu accéder au dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus. Parmi celles-ci 1 femme a été référée pour suspicion des lésions précancéreuses du col utérin et 2 pour les seins.

Si cette première phase pilote à Bifoun a montré une faible incidence des cancers féminins dans ladite localité, elle a surtout permis de mettre en évidence le besoin de sa population de voir se multiplier ce type d’activités.