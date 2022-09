OCT: 4 agents en renforcement de compétences au Cameroun et au Ghana￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Filiale de Bolloré Ports, Owendo Container Terminal (OCT) ne ménage aucun effort pour mettre en exergue son caractère citoyen. D’ailleurs courant juillet, ce sont 4 agents qui ont bénéficié d’une expérience en immersion au sein de deux concessions à savoir à Kribi Conteneurs terminal au Cameroun (KTC) et Meridian port services (MPS) au Ghana et ce, durant une dizaine de jours.

« Élargir la connaissance de ses agents et échanger sur les pratiques du métier », c’est la noble mission que s’est assignée la société Owendo Container Terminal. En effet, du 21 au 31 juillet dernier, 3 agents de la filiale de Bolloré Ports ont été plongés au quotidien des activités de Kribi conteneurs terminal au Cameroun. Une expérience particulièrement enrichissante pour le personnel qui en sort davantage outillé.

« Ces 10 jours d’immersion au Cameroun nous ont été bénéfiques. Ils nous ont permis d’observer les méthodes de travail de nos confrères de KCT. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu découvrir un autre environnement professionnel, ce qui ne manquera pas de nous inspirer pour accompagner notre développement à Owendo. » a indiqué Florentin Mapangou, Superviseur navire.

Les agents de l’OCT lors de leur présentation © D.R.

Même son de cloche pour Guy Roger Wora, Responsable des opérations du Terminal, qui a participé à une immersion chez MPS au Ghana du 11 au 19 juillet 2022. Ce dernier a pu faire un alliage entre ses acquis professionnels et le savoir-faire de ce terminal réputé pour sa modernité. Une initiative d’Owendo Container Terminal qui vise à renforcer les capacités opérationnelles et techniques de son personnel.

C’est en tout cas ce qu’a précisé Laurent Goutard, Directeur général d’OCT. « Nous avons décidé de mettre en place ces groupes d’immersion afin d’élargir et diversifier l’expérience de nos collaborateurs, améliorer la qualité de nos services et répondre aux standards internationaux de nos clients. OCT envisage par ailleurs de poursuivre ce principe d’échanges fructueux à d’autres services opérationnels et accueillir au sein de nos installations de nouveaux collaborateurs », a-t-il conclu. Un modèle managérial qui devrait faire école.