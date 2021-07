OCI: Prisca Koho présente à la 8ème conférence ministérielle sur le rôle des femmes dans le développement

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ministre des Affaires sociales et des Droits des femmes, Prisca Koho Nlend, a pris part, le 8 juillet dernier, à la 8ème session de la conférence ministérielle de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur les femmes, en Egypte. Le membre du gouvernement a partagé, lors des travaux, l’expérience gabonaise en faveur de la promotion de l’autonomisation de la femme.

L’Égypte a eu l’honneur de présider la huitième session de la Conférence des ministres de la femme pour les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique. « Préserver les acquis en matière d’égalité entre les sexes et d’autonomisation des femmes dans le contexte de la pandémie du Coronavirus et au-delà », était le thème retenu sur lequel les échanges prédominants ont porté.

L’objectif étant de parvenir à un cadre global et à faire progresser le rôle des femmes dans tous les États membres de l’organisation. Lors de son échange sur la cause des femmes avec la présidente du Conseil national des femmes d’Egypte, Dr. Maya Morsy, la ministre chargée des Droits des femmes, Prisca Koho Nlend, a défendu les politiques et actions adoptées par le Gabon en faveur de la promotion des Droits et l’autonomisation de la femme. Des politiques faisant référence à la stratégie Gabon-Égalité initiée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba (NDLR).

Parmi les actions entreprises par le Gabon en faveur des femmes, énumérés par le membre du gouvernement on note, la décennie de la femme instituée par le chef de l’Etat, la récente réforme de plusieurs dispositions des Codes civil et pénal pour la protection des Droits des femmes, le lancement d’un numéro vert (1404) pour lutter contre les violences basées sur le genre, le lancement du Programme gabonais de qualification des femmes en entrepreneurs digital (Progaffed), le Programme de mentoring pour l’engagement des femmes en politique, entre autres.

Le haut niveau de participation traduit la ferme volonté des dirigeants des pays membres de l’Organisation d’œuvrer de concert en vue de rehausser la dignité de la femme partout dans le monde islamique et ailleurs. Pour Prisca Koho Nlend, « cette rencontre est une occasion certaine pour nous améliorer et nous compléter, pour anticiper avantageusement sur un avenir que nous souhaitons tous avec empressement, sain et heureux ».