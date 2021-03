Obiang Minko dévoile sa gamme de produits beer Minko

Le monde de la brasserie gabonaise s’enrichit d’un nouveau nom. Beer Minko, c’est d’elle dont il s’agit, est la nouvelle blonde gabonaise de Paris.

C’est en 2019 que Prince Arnaud OBIANG MINKO, jeune Gabonais, nous présente sa bière brassée en France. Laborantin de formation, ce passionné de biochimie atterrit par la force des choses dans le monde brassicole et ainsi, aspire à occuper une place de choix dans le frigo de nombreux compatriotes.

Passionné par la chimie appliquée, c’est très tôt que notre jeune maître brasseur s’intéresse à la biochimie de la bière et aux différents procédés de brassage. Le but étant d’utiliser les matières premières, afin de mettre au point un produit commercial caractérisé par sa fonction d’usage. En respectant bien entendu un cahier de charges prenant en compte un aspect technique, réglementaire et économique.

En 2017, il entame une formation de brasseur professionnel et, après plusieurs brassins entre amis, le fraîchement diplômé décide de produire de la bière avec une unité de production de 100 litres par brassin. L’engouement est tel qu’il se voit dans l’obligation de passer à des volumes plus importants, 3000 litres en l’occurrence et de monter la brasserie Beerminko qui donnera naissance en 2019 à la Beer Minko.

Ainsi, l’entreprise a mis au point une gamme de produits sains, naturels et brassés avec des méthodes vertes qui procurent un plaisir unique. La brasserie bien que récente compte déjà trois produits : La blonde Minko, La Ginger Lemon Minko et la Bissap Minko qui est la première bière au bissap élaborée et commercialisée en France.



Pour les férus de bières, vous pouvez consulter le site https://www.beerminko.com/ et passer vos commandes. Mais aussi bonne soit-elle, il faut toutefois rappeler que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, et qu’il est à consommer avec modération.