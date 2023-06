Nzenzele : la bonne action de Moïse Pendy à l’endroit de 250 femmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si cette année la Fête des mères a été célébrée à une date inhabituelle du fait du week-end de Pentecôte, les femmes du district de Nzenzele dans le département de la Boumi Louetsi n’ont pas été mis en marge. En effet, à l’initiative du membre du Conseil national de la Fédération, Raphaël Kouma du 3e siège dudit département, Moïse Pendy, ces dernières se sont vues gratifier de cadeaux.

« Maman, est-ce que j’ai quelque chose à moi qui ne soit pas à vous ? ». Cette interrogation de l’écrivain Emile Zola sied bien à l’état d’esprit emprunté par le cadre du district de Nzenzele Moïse Pendy. En effet, en cette période de célébration des mères, ce dernier a tenu à honorer celles des villages Lekindou, Koya, Lepoye, Mbinambi, Loba, Ichapi Nawata et Rebé.

Ainsi, à l’issue d’un travail de recensement et de distribution des kits effectué par Guy Kouma et Alexis Blaise Miwandji, respectivement secrétaires fédéraux des fédérations Raphaël Kouma et Paul Marie Bikoula, sous la supervision du secrétaire départemental, Narcisse Ndzegue, ce sont 250 femmes qui ont bénéficié de cette dotation. C’est donc dans une ambiance festive que chaque maman de toutes les générations a reçu un kit composé d’ustensiles ménager.



« Parce qu’elles nous ont porté dans leurs ventres pendant plusieurs mois, parce qu’elles ont consenti des grands sacrifices pour nous élever, dans des conditions parfois très difficiles, et ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui, il était temps pour moi de venir leur témoigner cette reconnaissance par ces modestes cadeaux », a indiqué Moïse Pendy, membre du Conseil national de la Fédération Raphaël Kouma du 3e siège du district de Nzenzele.