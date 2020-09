Nzeng-Ayong: axe Mairie-Rond point, début des travaux prévu le 17 septembre 2020

S’ils ont connu un léger ralentissement du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les travaux des différents bassins versants de la capitale ont repris de plus belle. C’est le cas des travaux d’aménagement du Bassin Versant de Mékangoué à Nzeng Ayong qui devrait conduire à la fermeture de l’axe «Ancien Gabon Poste de Nzeng Ayong-EPI de Nzeng-Ayong» dès ce 17 septembre 2020.

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce lundi 14 septembre que le le ministre des Transports publics, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat a tenu à informer les populations de la fermeture de l’axe « Ancien Gabon Poste de Nzeng Ayong / EPI de Nzeng-Ayong ». Une fermeture qui rentre dans le cadre des travaux d’aménagement du Bassin Versant de Mékangoué à Nzeng Ayong.

Il faut souligner que la fermeture de cette voie s’inscrit dans le cadre de l’opération de démolition et de reconstruction du pont sur le nouveau canal. « Les déviations sont spécifiées par des panneaux d’information implantés sur les axes principaux de l’arrondissement », précise le communiqué.

Par ailleurs, le ministère demande « aux usagers de suivre les déviations et itinéraires conseillés, en se référant aux signalétiques qui seront mises en place ». « Tout en s’excusant pour les désagréments causés auprès des usagers et riverains, le ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat met tout en oeuvre pour une exécution des travaux en vue d’un retour à la normale dans les meilleurs délais », conclut le communiqué.