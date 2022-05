Nyonié: les armées françaises et gabonaises simulent un débarquement amphibie

Ecouter cet article Ecouter cet article

160 militaires français et 70 militaires gabonais ont organisé du samedi 14 au dimanche 15 mai dernier la simulation d’un débarquement des forces sur la plage de Nyonié dans le département du Komo-Océan. Une initiative dont l’objectif était de s’entraîner aux techniques de franchissement au combat corps-à-corps en milieux ouvert et urbain et aux techniques d’interpellation pour repousser vers l’océan la force qui tentait de débarquer depuis un porte hélicoptère amphibie.

Les relations entre l’armée française et les forces de défense gabonaises sont au beau fixe. Preuve de cette bonne coopération, la tenue pendant deux journées, d’une formation conjointe à l’endroit de 230 hommes. Les 160 militaires français appartiennent à l’armée de Terre et à la marine nationale. De leur côté, les 70 militaires gabonais appartiennent à l’armée de terre, aux fusiliers marins ou à la Garde républicaine.

Le navire français « Le Mistral » © D.R.

La formation s’est clôturée par un exercice de débarquement sur la plage. Lors de ce dernier entraînement, les militaires qui étaient mélangés ont procédé à une arrestation en milieu aquatique, et à une contre-attaque à partir de l’intérieur des terres pour la rejeter à la mer. Des chars de combat, des hélicoptères et des engins lourds du génie militaire étaient déployés sur le théâtre des opérations pour appuyer les soldats.

Pour cet exercice, le Chef d’Etat major général des Forces armées gabonaises (CEMGFA), le général de division Jean-Martin Ossima Ndong, le chef d’état-major de la garde républicaine, le général Manuel Mouguiama Daouda et le commandant les Eléments français au Gabon (EFG), le général François-Xavier Mabin, étaient présents. Cet énième stage d’apprentissage témoigne ainsi de la bonne synergie entre les éléments français au Gabon et leurs frères d’armes gabonais.