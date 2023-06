Nyanga : Ali Bongo annonce la construction d’une centrale thermique à gaz

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 13 juin dernier à Mougoutsi dans la province de la Nyanga, Ali Bongo a annoncé la construction d’une centrale thermique à gaz. Le président de la République a communiqué cette nouvelle au cours de son échange avec les notables et élus de la cinquième province du Gabon.

Pendant sa tournée républicaine dans la Nyanga, Ali Bongo Ondimba s’est rendu dans le département de Mougoutsi. Il y a rencontré les notables, les élus locaux et les cadres. Au cours de leurs échanges, le chef de l’Etat a annoncé l’ouverture prochaine d’une centrale thermique à gaz. Cette promesse du président gabonais intervient en réponse à la difficulté d’accès à l’électricité dans la province méridionale. Ainsi, la centrale électrique à gaz va permettre de renforcer l’alimentation en électricité. Une annonce qui réjouit les Nynois.

En outre, cette annonce du président s’inscrit dans la continuité de celle de son premier ministre. En effet, après avoir reconnu la fragilité du système de production d’eau et d’électricité dans le pays, Alain-Claude Bilie-By-Nze s’était engagé à répondre aux besoins d’électricité. « Dans ces conditions-là, nous sommes en phase de mise en œuvre et de sollicitation de nouveaux crédits pour continuer les extensions des réseaux d’eau et d’électricité » avait-il déclaré le 28 juillet 2022, alors qu’il était encore ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques.

Un cadre d’expression pour la population nynoise

Par ailleurs, les notables, les élus locaux et les cadres nynois ont saisi l’occasion pour exprimer au président Ali Bongo leurs préoccupations. Parmi les difficultés quotidiennes qu’ils ont énoncées se trouvent l’adduction en eau potable et en électricité et les conséquences du conflit homme-faune. Ils ont également exprimé leur souhait de voir les secteurs bois et agricole être valorisés. Notamment par la création d’entreprise dans le secteur bois et la construction d’une université à vocation agricole.

Enfin, les notables ont évoqué leur souhait de voir leurs conditions s’améliorer. À ce titre, ils ont demandé la revalorisation des rémunérations mensuelles des chefs de quartiers et de regroupements. Au terme de ces échanges, le Chef de l’État a assuré avoir pris en compte les préoccupations exprimées. Après Mougoutsi, il s’est rendu à Mabanda ou il a achevé sa tournée dans la Nyanga.

Iris OBANGA

Journaliste stagiaire