Nyanga: 506 personnes prises en charge par le Samu social à Pegnoundou

Fidèle à son engagement social envers les populations défavorisées, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais est à pied d’œuvre pour offrir des soins aux populations de Pegnoundou, dans la province de la Nyanga. En un week-end, ce sont 506 personnes qui ont bénéficié d’une prise en charge médicale gratuite.

C’est dans le cadre de sa campagne médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais est venu en aide aux populations défavorisées de Pegnoudou dans la province de la Nyanga durant la journée du samedi 02 juillet 2022. Il s’agit des équipes de médecins et aide-soignants bénévoles coordonnés par le Dr. Wenceslas Yaba, responsable de ladite structure.

Il faut dire que ces hommes et femmes ont décidé de braver les obstacles pour redonner le sourire à ces couches désespérées car ne pouvant se soigner avec les moyens financiers dont elles disposent. Les chiffres officiels font état de 506 individus pris en charge médicalement en seulement 24 heures. En médecine générale, on recense 148 patients, 85 patients en ophtalmologie dont 38 cas de cataracte et 31 en chirurgie dont 27 circoncisions, 3 cas de lipectomie et 1 consultation.

A cela s’ajoutent 93 patients en pédiatrie, 77 en gynécologie dont 38 échographies, 72 patients en médecine dentaire dont 27 extractions. Par cette énième action, le Samu social gabonais se veut être le bras séculier du gouvernement dans l’offre de soins aux populations frappées par la précarité. Les habitants d’autres localités espèrent que les Samusocialisés s’y rendent également.

Geneviève Dewuno

