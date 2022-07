Nyanga: 2560 personnes prises en charge par le Samu social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du samedi 16 au dimanche 17 juillet le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais était en mission médico-humanitaire dans plusieurs localités de la province de la Nyanga, notamment à Mabanda, Tchibanga, Mayumba, Pendza 1 et 2, Lubamo et Ditumba. Ainsi, ce sont 2560 personnes qui ont bénéficié des soins médicaux gratuits.

Équipés de matériels de pointe, les 26 professionnels de santé mobilisés lors de la récente caravane médico-humanitaire ont consulté et traité gratuitement 2560 compatriotes et expatriés le week-end écoulé. Des soins offerts dans plusieurs spécialités notamment la médecine générale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, la chirurgie, la médecine dentaire, et bien d’autres.

Véritable outil social incontournable en matière de santé au Gabon, l’equipe dirigée par le coordonnateur Wenceslas Yaba a parcouru lors de cette mission médico-humanitaire 1596 km en 35 heures pour redonner le sourire aux populations défavorisées de ces localités dont les structures sanitaires manquent très souvent de matériel adéquat.



Au total, on recense 2560 personnes qui ont été prises en charge médicalement à Mabanda, Tchibanga, Mayumba, Pendza 1 et 2, Lubamo et Ditumba, avec respectivement 357, 858, 1071, 156 et 118 personnes. Nul doute que le Samu social est devenu un véritable pilier de la politique sociale du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Geneviève Dewuno