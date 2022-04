Ntoum: un élève poignardé à la sortie des cours par un inconnu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le problème de l’insécurité au sein des établissements scolaires du Gabon connaît depuis quelques années une recrudescence jamais atteinte jusque-là. Dernier fait en date, l’agression survenue le jeudi 20 avril dernier devant le lycée public Lubin Martial Ntoutoume de Ntoum. En effet, un élève de classe de seconde a été poignardé sur le flanc gauche avec une bouteille par un inconnu à la sortie des cours, rapporte le site Info241. Ce dernier aurait par la suite pris la fuite.

Les faits se seraient déroulés le jeudi 20 avril dernier à Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Mondah aux environs de 17 heures. Ce jour-là, en sortant des cours, Euphrahime Nzembi Okounga, aurait été pris à partie par un parfait inconnu alors qu’il regagnait son domicile. S’en suivra une altercation verbale entre les deux jeunes hommes.



Le ton serait alors monté durant la joute verbale. Une situation qui aurait poussé l’inconnu à se saisir d’une bouteille cassée qu’il aurait introduite sur le flanc gauche d’Euphrahime Nzembi Okounga avant de prendre la fuite. Réagissant promptement, des riverains ont rapidement conduit la victime dans une structure hospitalière pour une prise en charge. Cet énième cas, mettant sans doute en cause un élève de cet établissement, démontre la gravité de la situation qui tend à se propager à l’intérieur du pays.

Une situation qui devrait interpeller les autorités, qui jusqu’alors semblent peu conscientes de la gravité du phénomène d’insécurité et de violence au sein des établissements du pays. Il ne se passe plus un jour sans que de tels actes ne fassent un tollé sur les réseaux sociaux. Des agressions physiques et verbales souvent l’oeuvre des élèves qui, poussés par on ne sait quel esprit, s’illustrent par des actes criminels sur leurs propres collègues, et cela sous les regards impuissants des responsables d’établissements qui procèdent de temps en temps à des exclusions sans que le phénomène ne s’estompe.