Ntoum: plusieurs quartiers sous le coup d’inondations

Depuis des semaines, le pays est traversé par des inondations sans précédent dans plusieurs villes du pays. C’est le cas dans la commune de Ntoum dans la province de l’Estuaire où la situation semble de plus en plus inquiétante et qui oblige plusieurs les habitants du 1er arrondissement à quitter leurs domiciles, plongeant dans l’incertitude ces derniers qui ont le sentiment d’être abandonnés par le gouvernement.

Libreville, Lastoursville, Mimongo, Ntoum et plusieurs autres villes du pays ont désormais une chose en commun. En effet, ces localités sont depuis plusieurs semaines fortement touchées par les inondations, provoquées par des pluies torrentielles. Pour le cas du chef-lieu du département du Komo-Mondah, c’est la grande pluie qui est récemment tombée qui a provoqué l’inondation des maisons entières pour une majorité des riverains du 1er arrondissement.

Des quartiers Assora, Alarmitang, Meyang,Okan, Okolassi, Mekonanam ou encore Dzobere, plusieurs habitants ont dû abandonner momentanément leurs demeures touchées de plein fouet par cette catastrophe naturelle. Jointe au téléphone par Gabon Media Time, une victime de ces inondations n’a pas manqué d’exprimer son désarroi, tant les populations sont abandonnées à leur triste sort par le gouvernement mais aussi par les personnalités politiques de la localité.

Il faut souligner qu’une catastrophe similaire a frappé la ville de Mimongo dans la province de la Ngounié, mais jusqu’alors aucune action concrète n’a encore été entreprise par le gouvernement. Pour l’heure les populations n’ont que leurs yeux pour pleurer en attendant la mise en place de solutions idoines.