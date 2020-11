Ntoum: Moyendi Koundi et sa famille à la belle étoile après un incendie

C’est dans la matinée du vendredi 6 novembre dernier que Léonore Moyendi Koundi et sa famille ont été visités par un incendie d’une rare violence au quartier Médéa dans la commune de Ntoum. Les flammes qui ont embrasé les trois chambres avec tous ses effets qui y étaient seraient, selon les premières informations recueillies par notre confrère L’Union auprès de la brigade de gendarmerie de Kango-centre, dues à un court-circuit.

Alors que pour plusieurs parents d’élèves, l’équation est de trouver les ressources financières nécessaires à la prise en charge de la scolarité et des frais inhérents à la rentrée des classes, le combat sera autre pour dame Léonore Moyendi Koundi. Et pour cause, cette dernière se retrouve à la belle étoile avec sa petite famille. Au cœur de cette situation des plus déplorables, un sinistre dont elle a été victime le vendredi 6 novembre 2020 à Medza, un quartier de Ntoum.

Selon les informations investigations de la brigade de gendarmerie de Kango-centre, cet énième sinistre dans cette ville de l’Estuaire serait consécutif à un court-circuit déclenché inopinément. Ce jour-là, les propriétaires de la maison s’apprêtaient à vaquer à leurs activités quotidiennes quand une épaisse fumée se fit voir aux alentours de leur demeure en demi-dur. Contactés d’urgence, les pompiers n’ont pu éteindre les flammes relativement fortes.

Bilan de cet incendie, une maison entièrement réduite en cendres avec tous les effets qui y étaient contenus. Au moment où nous couchons ces lignes, Léonore Moyendi Koundi, la propriétaire de la maison et son locataire ne savent plus à quel saint se vouer. La ministre des affaires sociales est dès lors interpellée pour venir en aide à ces sinistrés. Occasion de relancer l’impérieuse nécessité d’avoir une unité des sapeurs pompiers dans la localité de Ntoum afin de pouvoir intervenir promptement en cas d’incendie.