Ntoum: l’UDERE prend ses marques à Sora, Akarmitang et Ntoum 6

Dans le cadre de la mise en place de ces organes de base, l’Union démocratique et républicaine (UDERE), parti membre de la Majorité Républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) a procédé le week-end écoulé à l’installations de ses cellules dans le premier arrondissement de Ntoum notamment à Sora, Akarmitang et Ntoum 6. Une action qui s’inscrit dans la volonté de cette formation politique de se mettre en ordre de bataille en prélude aux prochaines échéances électorales.

C’est en présence de son président Victor Missanda, que le secrétaire général adjoint 1 de cette formation politique a procédé à cette série d’installations des cellules dans cette partie de la province de l’Estuaire. Ainsi, de Sora à Akarmitang en passant par Ntoum 6, le premier responsable de ce parti membre de la Majorité Républicaine et sociale pour l’émergence de rappeler la nécessité de s’investir dans l’animation des activités dudit parti.

« Le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, dans ses nombreux discours, appelle les jeunes et les femmes à s’investir dans la chose politique. Il a même ouvert une brèche en adoptant une loi instaurant un quota de 30% pour ces deux franges de la population, malheureusement ceux-ci ne s’impliquent pas. Donc pour développer le pays il est nécessaire que vous vous impliquer davantage », a-t-il indiqué. D’ailleurs, ce dernier a tenu à édifier les militants sur les différentes mesures prises par le président de la République pour améliorer les conditions de vie des populations.

Pour sa part le représentant des promus a tenu à rassurer le président l’Union démocratique et républicaine Victor Missanda sur leur volonté de soutenir sans retenue la politique du président de la République mais aussi de s’impliquer dans le rayonnement du parti dans la commune de Ntoum.