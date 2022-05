Ntoum: «Les fils du pays» à la rescousse d’une famille à Okolassi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon, à l’instar de nombreux pays, a célébré la fête des mères le dimanche 29 mai 2022. Occasion pour Thierry Makando, président de l’ONG « Les fils du pays » de rendre hommage aux femmes du pays en tête desquelles, Antoinette Mandzou, résidente du quartier Okolassi dans la commune de Ntoum à qui divers présents ont été offerts. Elle qui en mars dernier a vu la vie lui arracher brutalement sa fille, victime de féminicide en mars dernier.

C’est dans un élan de solidarité que les membres de l’ONG Les fils du pays ont effectué une descente sur le terrain du côté du quartier Okolassi dans la commune de Ntoum. Occasion pour Thierry Makando, le président de cette plateforme de venir en aide à Antoinette Mandzou, mère de feue Marie-Claude Mandzou qui avait été mortellement poignardée par son concubin. Une initiative qui rentre dans le cadre des objectifs du collectif d’être un soutien pour les riverains les moins nantis.

Ainsi un important lot de matériel composé de vêtements et de produits de première nécessitéa été remis. Un geste qui s’inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et d’entraide que prône l’ONG. « Comme tous les Gabonais nous avons été touchés par ce qui s’est passé. Nous avons donc cherché où vit cette compatriote qui est restée avec tous les enfants de sa défunte fille. Rien de plus normal que d’être à son chevet et de lui apporter ses modestes présents que nous remettons de façon symbolique en cette journée où l’on célèbre nos mamans » a déclaré Thierry Makando.

Après un long échange entre les membres de l’association et Antoinette Mandzou, la plateforme a pris acte des faits et a promis prendre attache avec les décideurs dans l’espoir d’améliorer ses conditions de vie et les difficultés auxquelles elle fait face. L’initiative s’inscrit dans la volonté de l’ONG de soutenir les populations exposées à de nombreuses difficultés et ce encore plus depuis l’avènement de la crise sanitaire liée au covid-19 au Gabon.

Pour information, ce geste intervient après celui fait à Franceville en avril, à Akébé en mars et auprès des étudiants grévistes de l’ENS en février dernier. Des gestes nobles dont l’objectif principal pour « Les Fils du Pays » est l’accompagnement des compatriotes dans l’amélioration de leurs conditions de vie en s’érigeant en soutien aux pouvoirs publics.