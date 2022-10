Ntoum: lancement de la caravane «Gabon égalité»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré les caprices météorologiques, la Première dame Sylvia Bongo Ondimba accompagnée des membres du gouvernement en tête desquels Rose Christiane Ossouka Raponda, s’est rendue à Ntoum ce vendredi 28 octobre 2022. L’objectif de cette descente sur le terrain a été d’édifier les populations sur l’importance du programme « Gabon égalité » mais également tendre une oreille attentive à leurs doléances.

Tournant à plein régime à Libreville, le Programme Gabon égalité étend désormais ses tentacules dans l’intérieur du pays. D’ailleurs, désireuse de prendre le pouls des populations avant d’engager des actions pérennes dans la lutte contre les inégalités sociales et les discriminations de tous types, Sylvia Bongo Ondimba et quelques membres du gouvernement ont mis le cap, ce vendredi 28 octobre 2022, à Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Mondah. La première étape en perspective d’un long périple.

Les populations de Ntoum lors du lancement de la caravance «Gabon égalité» © GMT

C’est donc devant les autorités politiques et administratives locales que le Chef du gouvernement a rappelé les 6 axes d’actions menées par la première dame via sa Fondation. Prenant la parole sous les acclamations des populations honorées par sa présence dans leur localité, Sylvia Bongo Ondimba a parlé à cœur ouvert à ses concitoyens. « Chacune de ces rencontres me bouleverse […] C’est toujours avec beaucoup d’humilité que j’écoute vos vécus traumatisants inacceptables », a-t-elle souligné.

Avant de poursuivre en précisant que « en tant qu’épouse et mère de la nation je me dois d’agir. Agir vite avec vigueur, assiduité et détermination. Afin que chaque femme gabonaise, sans exception, puisse réaliser son potentiel professionnel, s’épanouir dans son foyer et vivre pleinement sa vie protégée de toute forme de violence et de discrimination. Là, se trouve l’essence même de mon combat. Pour la défense des droits des femmes, là se trouve le battement de mon cœur », a indiqué Sylvia Bongo Ondimba.

Le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndonh lors du lancement de la caravance «Gabon égalité» © GMT

S’en sont suivis les éclaircissements des ministres de la Santé, de l’Éducation nationale, de la Fonction publique, de l’Intérieur, du Commerce et de la Justice. Les membres du gouvernement ont ,tour à tour, édifié les populations sur les mécanismes dont ils jouissent pour inverser la courbe d’inégalités. Pour sa part, Juste-Parfait Biyogo B’Otogo, maire de la commune de Ntoum s’est dit honoré par cette initiative tout assurant qu’il se ferait le fidèle relais auprès de ses administrés empêchés. Il faut préciser que cette caravane de sensibilisation se poursuivra dans plusieurs localités de l’intérieur du pays.