Ntoum: la jeunesse édifiée sur son rôle dans le développement

Le 14 février dernier, la salle polyvalente de la commune de Ntoum a servi de cadre aux assises de la jeunesse de cette localité. Placée sous le thème « un éveil des consciences pour un développement harmonieux de la jeunesse de Ntoum », cette rencontre était l’occasion d’échanger sur les problématiques qui touchent cette frange de la population et élaborer quelques pistes de solution pour son autonomisation.

C’est en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume Leclerc, du sénateur Jean René Nzamba Mombo et des autorités de la commune de Ntoum que s’est déroulée cette rencontre qui avait pour objectif d’échanger sur la situation de la jeunesse de la localité. Ces assises ont donc permis d’édifier les participants sur de nombreux aspects susceptibles d’aider la jeunesse à participer au développement du pays.

Organisée en panels, la rencontre a été l’occasion de développer plusieurs thèmes notamment celui de l’agriculture et la chaîne de valeur animé par le vénérable sénateur Jean René Nzamba Mombo, le rôle d’un incubateur pour un développement structurant et endogène ou encore la question d’insertion professionnelle des jeunes animé par un représentant de l’Office national de l’emploi (ONE).



A noter que ces assises de la jeunesse ont vu la participation de plusieurs associations notamment Génération 80; Les jeunes leaders; ASFN; l’association 2.3 ou encore le RAJEN. Coordonnée par Samson Ella Mbeang, cette rencontre a également abouti à la signature d’une charte paraphée par l’ensemble des participants au nombre desquels le ministre Camélia Ntoutoume Leclerc et qui selon les organisateurs devrait constituer un aiguillon pour la jeunesse ntoumoise.