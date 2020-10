Ntoum: il meurt de ses brûlures après avoir secouru une gamine coincée dans les flammes

C’est en véritable héros que le jeune Freddy Mougambou devrait être accompagné dans sa dernière demeure. Et pour cause, ce compatriote d’à peine 22 ans a été brûlé au 3ème degré le mercredi 23 septembre dernier après avoir sauvé la vie d’une fille coincée dans une maison incendiée au quartier Matoto dans le 1er arrondissement de la commune de Ntoum. Après 5 jours de résistance, il rendra finalement l’âme des suites de ses blessures à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO), rapporte L’Union.

Selon le récit rapporté par notre confrère L’Union, les faits se seraient déroulés le mercredi 23 septembre 2020 à Matoto, un quartier du 1er arrondissement de la commune de Ntoum. Ce jour-là, les riverains sont surpris par un incendie d’une rare violence qui s’est déclenché chez une de leur voisine. Le comble c’est que les flammes qui ne cessaient de grimper avaient réussi à encercler une fillette qui se trouvait dans la cuisine.

Face aux cris de la gamine, les jeunes du quartier ne sont pas restés insensibles. Ainsi, un premier secouriste serait entré pour tenter de sauver la prisonnière du feu. Quelques secondes après c’est un autre jeune du quartier qui, voyant l’intensité, se joint au premier courageux. Des interventions infructueuses puisque la petite continuait de manifester sa détresse. C’est alors qu’un 3e jeune au nom de Freddy Mougambou prend sur lui le courage et va affronter les flammes. Le jeune homme au grand coeur ne mettra pas le temps avant de parvenir à sortir la gamine du piège tissé autour d’elle.

Sauf que lui-même s’y retrouvera. Paniqué mais visiblement vaillant Freddy Mougambou semblait avoir trouvé le topo pour se défaire du feu. C’était sans compter sur un acte non maîtrisé et empreint de stupidité de Ghislain, le premier secouriste, qui lui aussi, tentait de ressortir. En fait, ce dernier aurait accidentellement shooté un bidon d’essence qui va éclabousser le 3ème secouriste qu’est Freddy. Il n’en fallait pas plus pour que le feu s’empare de lui promptement. Plusieurs minutes passeront avant que Freddy Mougambou soit définitivement repêché du feu.

Brûlé au 3ème degré, le compatriote de 22 ans sera immédiatement transféré en soins d’urgence à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO) sis au Pk9. Il y séjournera pendant 4 jours durant lesquels les équipes médicales tenteront de réparer les dégâts causés par le terrible incendie. Malheureusement pour sa famille et ses proches mais aussi pour la nation, Freddy Mougambou passera de vie à trépas le lundi 28 septembre 2020. Son acte héroïque ne sera pas vain puisque la jeune fille serait saine et sauve. Quant à Ghislain, le 1er secouriste, il est gardé à vue à la Police Judiciaire (PJ) de Ntoum pour son implication présumée dans la mort du regretté.