NSIA Gabon offre des kits scolaires aux enfants des personnes handicapées

C’est ce samedi 14 novembre 2020 que la société d’assurances Nsia Gabon a procédé à la remise de plusieurs centaines de kits scolaires aux enfants des personnes à mobilité réduite logées au sein des centres sociaux de Libreville et ses environs. Constitués de sacs, stylos, gourdes, cahiers, livres, et feutres, lesdits kits scolaires visent à alléger la tâche de ces familles démunies en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de sa responsabilité sociétale que Nsia Assurances Gabon a décidé de mettre un peu de baume au cœur des personnes vivant avec un handicap. En effet, conduite par Ferdinand Vignac, Directeur général de ladite société, la délégation de Nsia Gabon a fait le tour des centres sociaux dédiés aux handicapés. Du centre social d’akebe à celui de Nzeng-Ayong en passant par Nkembo, Akebe poteaux et post-Akebe, ce sont pas moins de 200 kits scolaires complets qui ont été distribués à la progéniture de cette frange de la population a reçu leurs kits scolaires pour le compte de l’année académique débutée le lundi 9 novembre dernier.

Ce don est constitué de sacs, stylos, gourdes, cahiers, livres, éponges et matériels de géométrie. Autant dire que ce cadeau des compagnies Nsia au Gabon, vient ôter une épine aux pieds de ces personnes qui tirent davantage le diable par la queue dans cette période difficile liée à la Covid-19. Aussi, les bénéficiaires n’ont pas manqué de remercier leur bienfaiteur pour la marque d’attention manifestée à leur égard. « Les personnes vivant avec un handicap dans les 5 sites de Libreville et ses environs n’ont pas de mots pour vous dire merci. Vous êtes des pères pour ces enfants en cette période. Il n’y a que Dieu seul qui va vous récompenser », a déclaré Chislaine Obono Obiang N’koulou, responsable d’association des femmes handicapées du Gabon. L’émotion a atteint son paroxysme quand une jeune fille de 9 ans a, au nom de tous les enfants, fait lecture de leur lettre de remerciements.

En réaction, le Directeur général de Nsia Assurances Gabon, s’est dit honoré d’avoir pu procurer de la joie aux nécessiteux. « Je voudrais vous remercier au nom du groupe Nsia. Nous avons cette responsabilité sur le plan environnemental et envers les plus démunis. Je voudrais dire aux enfants que votre avenir passe par l’écoute des conseils prodigués par vos parents et par votre assiduité dans les études. Nous avons apporté ces sacs et ces fournitures mais sans efforts de votre part, notre don ne vous sera pas profitable » , a indiqué Ferdinand Vignac. Notons que ce n’est pas la première action du genre pour Nsia Assurances au Gabon. L’an dernier déjà, ladite société avait apporté son aide à l’orphelinat Aeoda qui héberge 48 orphelins dont l’âge varie entre 2 et 16 ans. Vivement que cet élan solidaire soit pérenne.