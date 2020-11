Novembre bleu: Sylvia Bongo Ondimba encourage les hommes au dépistage

Alors que la campagne internationale de lutte contre les cancers masculins dite Novembre Bleu est en passe d’être célébrée pour la première fois au Gabon, la première dame Sylvia Bongo Ondimba encourage les hommes à s’impliquer. Dans une publication sur ses différents comptes Facebook et Twitter, elle a invité les hommes à prendre part au dépistage.

Si l’organisation d’un Novembre bleu au Gabon, connu aussi sous le terme Movember, pour la sensibilisation et le dépistage du cancer de la prostate souffre encore d’une inconstance, Sylvia Bongo Ondimba vient plutôt de tenter de lever le doute sur la tenue de cette manifestation annoncée pour les jours à venir par le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

C’est en effet le service d’urologie du CHUL qui est chargé de conduire cette initiative et de dresser le programme des activités y relatives. Sylvia Bongo Ondimba qui a fait du bien-être de la femme son cheval de batail, grâce notamment aux actions entreprises par sa fondation éponyme, n’a pas manqué d’encourager les hommes à prendre part à cette campagne.

« Messieurs, vous avez été nombreux à nous encourager tout au long d’Octobre rose. À notre tour de vous soutenir ! Movember est l’occasion de vous sensibiliser au dépistage précoce des cancers de la prostate et des testicules. Alors n’attendez plus et prenez soin », a-t-elle exhorté.

La santé au masculin est un problème de santé publique pas suffisamment abordé au Gabon. Alors que les cancers masculins notamment le cancer de la prostate, font autant de dégâts dans la vie des hommes, voire plus que les cancers du sein et du col de l’utérus, si l’on s’en tient aux statistiques dévoilées par l’Observatoire global des cancers pour l’année 2018 au Gabon (Globocan 2018).