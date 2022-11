Novembre bleu: liste des sites de dépistage

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la 3ème édition de la campagne de lutte contre les cancers masculins dénommée Novembre bleu, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a rendu public ce mercredi 9 novembre 2022, les sites de dépistage du cancer de la prostate. De Libreville à Franceville, ces sites sont accessibles et ce, gratuitement pour les dépistages et la sensibilisation.

Libreville

01​Centre Hospitalier Universitaire de Libreville

02​Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori

03 ​Centre Hospitalier Universitaire Owendo

04 .​Centre Hospitalier Régionale Estuaire – Mélen

05 .​Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise

06 .​Hôpital de la Coopération Egypto Gabonaise

07 .​Centre de Santé Communautaire d’Owendo

08 .​Centre de Santé d’Awendje

09 .​Centre de Santé d’Akebe

10 .​Centre de Santé de Glass

11. Centre de Santé de Lalala

12. ​Centre de Santé de la Peyrie

13. Centre de Santé de London

14. ​Centre de Santé de Louis

15. ​Centre de Santé de Nzeng-Ayong

Akanda

16. ​Centre de Santé d’Okala

Ntoum

17. ​Centre Médical de Ntoum

Kango

18. ​Centre Médical de Kango

19. ​Centre Médical du Cap-Estérias

20. ​Centre Médical de Cocobeach

Franceville

21. Centre Hospitalier Régional de Franceville Amissa Bongo

Lambaréné

22. Centre Hospitalier Régional de Lambaréné

Mouila

23. Centre Hospitalier Régional de Mouila

Tchibanga

24 . Centre Hospitalier Régional de Tchibanga

Makokou

25. Centre Hospitalier Régional de Makokou

Koulamoutou

26. Centre Hospitalier Régional de Koulamoutou

Port-Gentil

27. Centre Hospitalier Régional de Port-Gentil – Tchengué

Oyem

28. Centre Hospitalier Régional d’Oyem

Service de Santé Militaire

29. Hôpital d’Instructions des Armées Omar Bongo Ondimba

30. Hôpital d’Instructions des Armées d’Akanda

31. Institut de Cancérologie