Novembre bleu: les préparatifs vont bon train au ministère de la Santé ! 

C’est à l’occasion d’une séance de travail présidée ce mercredi 11 novembre 2020 par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que les membres du Programme national de prévention et contrôle des cancers (PNPCC) et de la Société gabonaise d’urologie (SOGUR) ont étudié les mécanismes à mettre en place pour la première édition de cette campagne dédiée aux hommes. Au terme des échanges, le ministre de la Santé et ses hôtes ont tablé sur une prise en charge intégrée des autres pathologies mêlée à une sensibilisation intense autour du cancer de la prostate.

C’est en prélude au lancement officiel de la première édition de la campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer de la prostate dénommée « Novembre Bleu » que le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est entretenu ce jour avec les membres du Programme national de prévention et contrôle des cancers (PNPCC) et de la Société gabonaise d’urologie (SOGUR). Le but étant de préparer au mieux cette initiative louable qui permettra non seulement d’édifier la gente masculine sur les dangers des cancers qui la guettent.

A propos de la stratégie à déployer pour la mise en œuvre de cette campagne, le ministre a envisagé une prise en charge intégrée des autres pathologies durant toute la période de cette campagne. Occasion pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong d’attirer l’attention de toutes les couches sociales. « Sur le plan épidémiologique, le cancer de la prostate est un cancer non négligeable. Nous devons donc régulièrement mener des activités de sensibilisation afin que son dépistage entre dans nos habitudes » a-t-il souligné.

Un dévouement du membre du gouvernement pour cette noble cause qui n’a pas laissé indifférent le bureau de SOGUR. Lequel a salué l’intérêt accordé par la première autorité du domaine de la santé à cette pathologie qu’est le cancer de la prostate. Pour information, la campagne de sensibilisation « novembre bleu » est censée se dérouler du 16 au 30 novembre prochain. Un décalage de deux semaines à été enregistré en raison de « Octobre Rose » rallongé jusqu’au 15 novembre.