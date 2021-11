Novembre bleu: l’association des jeunes de Beau-séjour en action

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le ministère de la Santé semble avoir levé le pied sur le mois dédié aux cancers masculins, la société civile s’évertue à mener des actions dans ce sens. C’est le cas de l’association des jeunes du Beau-Séjour qui mène des actions de sensibilisation à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) ainsi qu’à l’hôpital de la coopération Égypto-Gabonaise où les personnels ont reçu des rubans bleus.

Les cancers masculins ne sont pas moins importants que les cancers féminins. C’est en synopsis ce qu’ont tenu à rappeler les jeunes compatriotes regroupés de l’association des jeunes du Beau-Séjour. En effet, face au désintéressement de l’État vis-à-vis de ces pathologies qui affectent les hommes, ces derniers ont décidé de relever le défi de la sensibilisation et la prévention du plus grand nombre.

Photo de famille des membres de l’association des jeunes de Beau-Séjour © GMT

Pour ce faire, ladite association a ciblé plusieurs lieux publics pour ventiler leurs actions solidaires et sociales. « Nous avons vêtu l’ensemble du personnel de la cnamgs jusqu’au directeur général de rubans bleus, ensuite l’installation des ballons bleus et le port de rubans bleus au personnel soignant de l’hôpital de la coopération Égypto-Gabonaise », a indiqué un des responsables de ladite plateforme de la société civile.



Par ailleurs, les membres de l’association des jeunes du Beau-Séjour, ont organisé le dimanche 21 novembre dernier, une séance de sport avec l’aide de coachs professionnels. Le but étant de mobiliser le plus grand nombre d’hommes pour qui la prostate reste tabou. « À ce jour, ce sont plus de 786 personnes cibles qui feront le dépistage », ont-ils conclu. Notons que cette action a été menée conjointement avec l’association des jeunes de Nialy Matoro et le mouvement associatif le Réel. Une initiative à encourager !