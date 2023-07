Nouvelle mercuriale : la DGCCRF en opération de sensibilisation

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’occasion de l’entrée en vigueur ce jeudi 20 juillet 2023 sur toute l’étendue du territoire national de la nouvelle mercuriale de 67 produits alimentaires de première nécessité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé depuis ce mercredi 19 juillet une opération de sensibilisation auprès des opérateurs économiques. L’objectif étant d’édifier ces derniers, mais aussi les autorités, sur la nécessité de respecter cette nouvelle mesure instaurée dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Si en octobre 2022, le gouvernement avait plafonné les prix de 48 produits, il a entrepris récemment d’élargir la gamme de produits consignés dans la mercuriale des prix. Cette fixation consacrée par la signature d’un protocole d’accord propose désormais 67 produits de première nécessité. Cette mesure qui vise à lutter contre la vie chère, a d’ailleurs été actée par la prise d’un arrêté du Premier ministre Alain-Claude Bilie-Bi-Nze.

C’est dans l’optique de vulgariser cette nouvelle mercuriale qu’une délégation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduite par son premier responsable Luther Steeven Abouna Yangui, accompagné de la directrice général du Commerce (DGC) Zéphirine Etotowa Ntutum, à sillonner tour à tour les communes d’Akanda, Libreville et Owendo. Il était donc question d’édifier les opérateurs économiques sur le respect de cette nouvelle mesure.

Les opérateurs invités au respect strict de la Nouvelle mercuriale

Elle permettra donc à la population de bénéficier de meilleurs prix des produits de première nécessité durant les 6 prochains mois. « L’état a dérogé aux règles libéralistes économiques du marché pour pouvoir protéger ses populations pendant une durée bien déterminée. Pour les autres produits qui ne sont ni homologués ni dans cette mercuriale, les prix sont libres », a expliqué Luther Steeven Abouna Yangui.

Le directeur général de la concurrence et de la consommation Luther Steeven Abouna Yangui et directrice général du Commerce Zéphirine Etotowa Ntutum © GMT

Toutefois, le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a tenu à interpeller les agents de la municipalité, les auxiliaires de commandement et la population, à signaler toutes les dérives qu’ils pourraient observer en matière de fixation des prix. Ainsi, ces derniers ont été invités à dénoncer tout manquement grâce à un numéro WhatsApp mis à disposition : 061 00 01 93 et à un numéro Vert gratuit : 80 85.