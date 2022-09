Nouvelle mercuriale: la DGCC bientôt en opération de contrôle sur le terrain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de ses prérogatives, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) procédera dans les tout prochains jours à une mission de contrôle dans différents commerces. Une descente de terrain qui aura pour objectif de vérifier l’effectivité de la nouvelle mercuriale des prix des produits de premières nécessités mise en place par les autorités gouvernementales pour lutter contre la vie chère.

C’est des mains de Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, Yves Fernand Manfoumbi et Brice Paillat, respectivement ministre de l’Economie et de la Relance, ministre du Commerce et ministre des Transport qu’à été signé ce protocole d’accord visant à l’application de la nouvelle mercuriale des prix avec les opérateurs économiques. En effet, ladite mercuriale fixe les prix plafond aux stades gros, demi-gros et détail de 48 produits alimentaires importés. Lesquels seront appliqués dans les commerces dans les prochains jours.

Pour veiller au strict respect de cette mesure, la Direction générale de la consommation et de la concurrence (DGCC) procédera à la surveillance du marché. Celle-ci devrait se matérialiser par le déploiement des équipes de contrôleurs des prix sur le terrain et devrait aboutir à des sanctions pécuniaires en cas de non-respect.

Engagée dans la lutte contre la hausse de prix, la Direction générale de la concurrence et de la consommation mise dorénavant sur une stratégie de proximité avec les consommateurs. En effet, consciente des difficultés auxquelles font face les ménages au quotidien, l’établissement public dirigé par Luther Steeven Abouna Yangui vient de mettre en place un numéro WhatsApp 061 00 01 93 , un numéro vert le 8085 , une page Facebook :Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, donnant la possibilité à tout individu sur le territoire national de mettre à nu tout commerçant véreux et ce, 24h/24.

Ainsi, il est recommandé aux populations ayant subi un préjudice quel qu’il soit de fournir les éléments détaillés pouvant permettre aux équipes de la DGCC de se déployer et d’effectuer des descentes sur le terrain aux lieux indiqués. Cette énième action ciblée devrait permettre d’endiguer au mieux les dérapages constatés dans la commercialisation des produits dits d’utilité primaire notamment huile de palme, riz, produits laitiers, volaille et poisson pour ne citer que ceux-là.

Pour rappel, cette administration vise entre autres à créer les conditions de transparence dans un marché dominé par les importations des matières premières et le faible tissu industriel national. Il est à noter que tout citoyen a le devoir de dénonciation pour une démarche efficace et un droit de retour des produits défectueux tout en assurant son remboursement ou dédommagement. Vivement que les populations s’approprient ces modes de dénonciation.