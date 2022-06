Noël Nelson M’Essone:  «nous devons célébrer notre adhésion au Commonwealth»

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’adhésion du Gabon au Commonwealth n’a pas manqué de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La dernière en date est celle du diplomate et député Noël Nelson M’Essone qui dans un entretien accordé le samedi 25 juin dernier à l’hebdomadaire Gabon Matin a exprimé sa satisfaction de voir le Gabon intégrer cette organisation intergouvernementale.

C’est à l’occasion du 26ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu à Kigali au Rwanda que le Gabon a été officiellement admis comme 55ème pays membre du Commonwealth. Une adhésion plébiscité par de nombreux acteurs politiques. Lesquels n’ont de cesse de vanter les opportunités à venir pour le Gabon.

Une dynamique dans laquelle s’inscrit Noel Nelson M’Essone qui a salué cette adhésion. « Cette adhésion offre au Gabon un cadre supplémentaire pour la défense de ses positions et aspirations sur la scène internationale. Pour en tirer les meilleurs bénéfices, nous devons nous organiser et faire les investissements nécessaires.», a-t-il déclaré.



A noter que cette entrée du Gabon dans le Commonwealth constitue un tournant géopolitique majeur et représente une opportunité historique en termes de développement tant sur le plan économique, que diplomatique et culturel. Pour rappel, l’anglais est de loin la langue la plus parlée dans le monde. L’adhésion du Gabon au Commonwealth a été acquise au terme d’un processus rigoureux, exigeant, et long de 18 mois.

Geneviève Dewuno

