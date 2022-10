Noël Bertrand Boundzanga: «aujourd’hui l’alternance est devenue une urgence» 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Invité sur le Canapé Rouge ce lundi 17 octobre 2022 le professeur, enseignant chercheur et membre de la société civile Noël Bertrand Boundzanga a profité de cette occasion pour évoquer la problématique de l’alternance qui depuis des décennies peine à s’installer dans le pays. A cet effet, il a suggéré l’organisation d’une caravane pour promouvoir cette idée auprès des citoyens

D’entrée de jeu, Noël Bertrand Boundzanga a tenu à relever que « l’alternance n’a pas de camp », ce qui suggère que l’opposition comme la majorité se doivent de veiller au respect de ce principe démocratique. Ce dernier a d’ailleurs confié que certaines personnalités du parti au pouvoir estiment en sourdine qu’il était nécessaire que le sommet de l’Etat connaisse une réelle alternance.

Pour ce professeur d’université, l’alternance ne peut se faire que par un engagement véritable des citoyens. Un engagement qui selon lui passe par le vote. « Le mal de la démocratie, c’est qu’une minorité peut décider pour le plus grand nombre. C’est-à-dire que si vous refusez d’aller voter et que cinq personnes décident d’aller voter, ces derniers vont décider pour la majorité. Alors pour que la démocratie porte son nom, il faut que la majorité aille effectivement voter. », a-t-il martelé.



Ainsi, pour arriver à cette alternance tant souhaité, il a suggéré l’organisation d’une caravane regroupant l’ensemble des leaders de l’opposition et de la société civile afin de promouvoir le principe d’alternance auprès des populations. « Il s’agit de rassembler tous les acteurs qui veulent l’alternance, favoriser la candidature unique à la présidentielle de 2023 et favoriser dans une dynamique locale l’émergence de candidature unique aux législatives et des listes locales », a indiqué Noël Bertrand Boundzanga.